Объемы производства в Прикамье восстанавливаются к уровню 2019 года

Пермь, 24 декабря. Объемы промышленного производства в Прикамье возвращаются к уровню 2019 года, несмотря на пандемию коронавируса. Такое заявление сделал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе Совета директоров крупных промпредприятий региона.

Глава Прикамья отметил, что ни один из инвестпроектов не был приостановлен. Также был отмечен огромный вклад со стороны частного бизнеса – в фонд Пермского края поступило почти 174 млн рублей. 90% от этой суммы потрачены на поддержку медучреждений и закупку средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования.

25 региональных предприятий получили в этом году государственную поддержку. Объем прямых федеральных субсидий составил 1,2 млрд рублей. Еще 6,9 млрд рублей привлечены по программе льготного кредитования крупнейшими системообразующими предприятиями края. Деньги направлены в инвестпроекты, легкую промышленность, детские товары, оборонно-промышленный комплекс, фармацевтическую промышленность и т.д.

За девять месяцев 2020 года промышленные предприятия Прикамья инвестировали в собственное развитие порядка 94,6 млрд рублей.

«При этом в общем инвестиционном портфеле сейчас находятся 90 проектов на сумму в 1,6 трлн рублей. 49 проектов находятся в стадии реализации, 26 — подходят к завершению, еще 15 – только запускаются», — рассказал во время совещания министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

Несмотря на непростой финансовый годы, по его итогам, группа предприятий «ЛУКОЙЛ» уплатит в бюджет Прикамья 11,5 млрд рублей. В 2020-м «ЛУКОЙЛ» закупил у региональных поставщиков продукцию на сумму чуть более 16 млрд рублей, подчеркнул представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

По словам председателя Совета директоров одного из крупнейших российских производителей метанола – «Метафракса» Армена Гарсляна, ситуация на рынке химической продукции начала выравниваться. По основному специнвестконтракту по строительству комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» компанией освоено около 90% запланированных средств.

«Ожидаем, что строительные работы будут завершены в конце третьего квартала следующего года, и у нас нет сомнений — в следующем году мы приступим к полномасштабным пусконаладочным работам», — сказал Армен Гарслян.

Компания «Новомет» в следующем году сделает ставку на экспорт и планирует нарастить выручку до 26 млрд рублей.

«В 2020-м инвестпрограмма составила 5,5 млрд рублей и практически полностью реализована. Ключевой проект, на котором компания сконцентрировала усилия – строительство собственного кабельного производства. Сейчас ведется запуск технологического оборудования, запуск предприятия запланирован на первый квартал следующего года», — уточнил гендиректор «Новомет-Пермь» Максим Перельман.

На Совете также отметили, что в 2020 году фонд развития промышленности Прикамья претендует на лидерство по показателям работы среди всех фондов субъектов РФ. Всего в крае профинансирован 21 проект на сумму 3,6 млрд. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компании-экспортеры Прикамья не будут сокращать объемы в 2021 году. Регион традиционно входит в топ-15 субъектов РФ по экспортным показателям. Товарооборот Пермского края за девять месяцев 2020 года составил более четырех млрд долларов и на экспорт из них приходится более трех млрд.