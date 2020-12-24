Руководить Управлением капстроя Прикамья будет экс-глава УКСа Башкирии

Пермь, 24 декабря. ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» возглавил бывший руководитель УКС республики Башкирия Халим Шайбаков – «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» и «Почетный строитель Российской Федерации».

На протяжении 20 лет Шайбаков занимал должность генерального директора ассоциации «Башкирская промышленно-строительная компания». Затем до 2016 годы руководил башкирским УКСом. До 2020 года трудился главным инженером предприятия «Иммунопрепарат» и заместителем главного инженера в АО«Башспирт».

Ранее УКС Пермского края возглавлял Александр Пономарев, занявший впоследствии пост первого замминистра строительства региона. Исполняющим обязанности руководителя краевого УКСа вплоть до вчерашнего дня был Иван Фалалеев, который продолжит работу в учреждении, пояснили ФАН в пресс-службе Управления.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Перми жители и депутаты гордумы объединились против строительства гостиницы РЖД на территории Черняевского леса.