Разработка Пермского Политеха поможет автолюбителям справиться с гололедом

Пермь, 24 декабря. В столице Прикамья разрабатывают установку, которая обеспечит лучшее сцепление колес автомобиля с дорогой во время гололеда и должна помочь снизить количество ДТП и заторов. По словам разработчиков – ученых Пермского государственного научного исследовательского университета (ПГНИУ), у установки сегодня пока нет аналогов в России.

В пресс-службе вуза ФАН пояснили, что устройство будет автоматически разбрасывать под колеса автомобиля абразивный материал – мраморную крошку. Способ и материал известны и используются, например, для уничтожения ржавчины или художественной обработки поверхности. Однако улучшить сцепление колес автомобилей со скользким дорожным покрытием таким образом еще не пробовали.

«Мы разработали систему на основе пескоструйного аппарата, которая получает информацию о состоянии дороги со встроенных датчиков автомобиля и отправляет сигналы на подачу мраморной крошки, – рассказывает автор проекта Владислав Чудинов. — Абразивный материал подается в распределитель с помощью вращения вала с электроприводом. Оттуда он направляется сжатым воздухом под колесо автомобиля».

После ряда проведенных экспериментов молодые ученые Пермского Политеха убедились, что коэффициент сцепления колеса с дорогой увеличился на 30 %. По словам авторов, универсальное устройство подходит ко всем грузовым автомобилям, а установить его можно от 20 до 30 минут. Стоить установка будет в пределах 150 тыс. рублей.

В планах разработчиков формировать экологически чистую мраморную крошку в специальные брикеты, что позволит продавать их на АЗС.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Пермском политехническом университете сконструировали установку, способную заменить сразу двух блинопекарей одновременно.