Гендиректор БК «Парма»: Задачи на сезон не менялись, но живем сегодняшним днем

Пермь, 21 декабря. Пермский баскетбольный клуб «Парма» накануне уступил «Зелена Гуре» из Польши в последнем домашнем матче в 2020 году. Игра завершилась со счетом 79:85 в пользу гостей. Это поражение стало для команды вторым подряд в родных стенах.

До этого в декабрьских матчах «Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» (84:81) и «Цмоки-Минск» (78:65). Однако затем не смогла на своей площадке победить казахстанскую «Астану» (83:84).

Генеральный директор БК «Парма», легенда пермского баскетбола, бывший центровой «Урал-Грейта» и ЦСКА Александр Башминов пообщался с ФАН после последней домашней игры, перед выездом в Химки.

Александр Васильевич, так получилось, что заканчивали прошлый чемпионат в разгар пандемии и начали новый, в общем, в такой же период. Что изменилось? И как подошла команда к сезону?

«Живем сегодняшним днем. Этим все сказано. Если весной было непонимание того, что, вообще, может произойти, то есть, доиграем ли мы чемпионат, в каком формате и т.д., то сейчас есть точное понимание, что жить нужно по ситуации. Сегодня очень много фактором, влияющих на подготовку спортсменов, особенно, в игровых видах спорта. Таких как анализы ПЦР, которые необходимо сдавать регулярно, или определенное количество игроков, которое должно быть в команде для участия в соревнованиях и многое другое. И все это влияет и на физическое состояние игроков, и, конечно, психологическое».

С чем-то подобным и «Парме» пришлось столкнуться уже по ходу нового сезона?

«Да. Мы очень удачно начали сезон. Но коронавирус нас тоже догнал. Пришлось делать большую паузу. Одного карантинного срока нам не хватило, чтобы из этой ситуации выйти. В итоге просидели целый месяц. А это значит отсутствие полноценных тренировок».

А к онлайн тренировкам, которые в определенный период так рекламировали некоторые команды в разных видах спорта, прибегали?

«Конечно. Игрокам были предоставлены все условия. Забрали практически все, что можно было забрать из тренажерного зала. Весь «ассортимент» для индивидуальных занятий был развезен баскетболистам. Но мы же понимаем, что это абсолютно не та работа, которая необходима для члена команды в игровых видах спорта. Для нас важна двигательная активность, причем не на трех метрах. Еще важнее командные взаимодействия, которые наладить в квартире просто невозможно. Да, где-то нас сейчас спасает то, что команда не набрана заново, как это бывало ранее. Смогли мы основную часть состава сохранить. С одной стороны, это плюс, с другой, рассчитывать только на взаимосвязи без нормальной физической подготовки, неправильно».

Месяц без активных тренировок и к дополнительным травмам приводит?

«Безусловно. Мы просто крайне редко об этом говорим. И тот сверхударный ритм, который приходится испытывать на себе, конечно, всем командам после карантина, привел нас к новым повреждениям, и последние матчи уже мы играли без трети своего основного состава. Есть молодежь, но всерьез рассчитывать, что они полностью смогут заменить игроков основы, не приходится. И нереально это».

В последнем домашнем матче против польского БК «Зелена Гура» лучшими на площадке стали литовские легионеры «Пармы» Эйгирдас Жукаускас с 16 очками (7 подборов, 16 баллов эффективности) и Адас Юшкявичюс (16 очков, 5 передач, 5 подборов, 17 баллов эффективности). У Роба Джонсона 12 очков и два подбора. Лучшим среди россиян в составе пермяков стал Владимир Ивлев с девятью результативными очками и четырех подборах.

Психологическая обстановка в такой тяжелый период насколько изменилась? Особенно, если мы говорим о легионерах, об их семьях?

«Это довольно глубокая тема. Я это замечаю. Распространяться об этом не нужно и бессмысленно. Легионеры есть сегодня в каждом клубе. Все оказались в одинаковой ситуации, когда разрешили въезд высококвалифицированным специалистам, а по членам их семей ситуация пока не до конца решена. А прошло уже немало времени. Конечно, это давит. Появилась у легионеров определенная нервозность в действиях на площадке, чуть больше, чем это было раньше. А ведь, когда мы подписываем легионера, мы смотрим на то, чтобы он был на голову выше своего конкурента с российским паспортом».

Сегодня игрок-легионер, допустим, сборной Испании – это «равно» игрок сборной России по уровню зарплаты?

«Сегодня российские игроки чуть в большем дефиците, чем легионеры. Но и топовый российский игрок – это штучный товар, и топовый иностранец также. На них претендует большое количество клубов, и зарплата игрока зависит также от этого, а не только от его уровня. Если игрок нужен, допустим, пяти клубам Евролиги, естественно, его зарплата будет на высочайшем уровне, не важно, какой у него паспорт. Говорить о том, что в стране сегодня российских игроков, готовых решать большие задачи, много, наверное, нельзя. Их мало. И конкуренция здесь огромная среди клубов. Отсюда и достаточно сопоставимый уровень зарплат у легионера и российского игрока».

В продолжение вопроса. А насколько все-таки реально сегодня создать конкурентную команду с доморощенными игроками?

«Реально. Конечно, в это необходимо для начала вложиться. Создать условия, отстроить инфраструктуру. Молодой человек, на которого делает ставку клуб, должен получать и качественный тренинг, и качественное образование. И желательно, чтобы это было в шаговой доступности. Проще говоря, место, где поспать, поесть, потренироваться, позаниматься. Это целый комплекс со своими особенностями, в том числе, логистическими».

Сейчас «Парма» находится на восьмой строчке турнирной таблицы. Следующую игру пермяки проведут 26 декабря в гостях с подмосковными «Химками» - коллективом, расположившимся на девятом месте, также претендующим на плей-офф.

Если возвращаться к коронавирусу, к пандемии, как изменились цели и задачи, были ли внесены корректировки после того, как команда побывала на карантине?