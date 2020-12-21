Медик пояснила порядок выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом

Пермь, 21 декабря. С 20 ноября в Перми началось бесплатное обеспечение лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19 и вирусной пневмонией. С 12 декабря необходимые препараты стали выдаваться больным с неподтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

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​В пресс-службе администрации Пермского края напоминают, что если вы вызвали врача на дом, к вам выедет «неотложка». Если симптомы коронавируса медики обнаружат, у вас возьмут мазок. Результат приходит в течение одного-двух дней в поликлинику и дублируется ​большинству пациентов SMS-сообщением. ​Медики городской клинической поликлиники №2 направляют на тестирование всех, у кого подозревают коронавирус.

«Допустим, тест положительный. Тогда к больному, даже если он сдавал анализ в частной клинике, выезжает «ковидная» бригада с набором необходимых препаратов. Медикаменты для каждого пациента лечащий врач подбирает индивидуально, предварительно изучив медицинскую карту и с учетом тяжести диагноза, сопутствующих патологий и возможных противопоказаний, — рассказала журналистам заведующая ГКБ №2 Любовь Левина. – Например, у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, тогда в этот набор необходимых препаратов войдут антикоагулянты для разжижения крови, и не на пять дней приема, как доставляют другие лекарства, а на месяц, потому что их надо принимать длительно. Каждому пациенту готовится отдельный пакет с лекарствами».

Течение заболевания у амбулаторного пациента врач контролирует по телефону и составляет индивидуальный график осмотра. При ухудшении самочувствия больной может вызвать врача на дом. Доктор осмотрит пациента, скорректирует план лечения и, если нужно, примет решение госпитализации.