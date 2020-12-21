В Перми изобрели универсального робота-блинопека

Пермь, 21 декабря. В Пермском политехническом университете сконструировали установку, способную заменить сразу двух блинопекарей одновременно. В пресс-службе Политеха ФАН пояснили, что посетителю, например, кафе достаточно будет выбрать нужные параметры блюда в специальной программе – SCADA. Затем робот приготовит блюдо в полностью автоматическом режиме и польет его соусом.

По словам автора проекта, студента четвертого курса кафедры «Микропроцессорные средства автоматизации» Антона Свитека, сегодня выпечка для индивидуальных клиентов развивается медленными темпами, а блинные изделия в автоматическом режиме производят в основном только крупные заводы.

«Наша разработка поможет предпринимателям оптимизировать затраты. Кроме того, в условиях пандемии, когда необходимо сократить контакты людей, приготовление еды роботами особенно актуально», — уточнил Свитек.

Себестоимость установки около 500 тысяч рублей. Максимальная производительность установки — около 60 блинов в час. Аппарат окупится для бизнесмена в течение года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Пермский Политех отменил государственные экзамены. В пресс-службе ВУЗа ФАН объяснили, что на такие кардинальные меры пришлось пойти из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.