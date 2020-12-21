В Прикамье бывший главврач обвиняется в растрате более 2 млн бюджетных средств

Пермь, 21 декабря. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача краевого центра медицинской профилактики Марины Друговой. Женщина проходит сразу по шести эпизодам. Ее обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств (совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Ее коллега обвиняется в пособничестве.

«С ноября 2014 по июнь 2019 года главный врач центра заключала фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими организациями и ИП на выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не выполнялись и не оказывались, либо выполнялись самими работниками Центра. Далее она обналичивала деньги через различные ООО и ИП. Также вместе с подельницей главвчрач фиктивно трудоустраивала сотрудников в Центр медицинской профилактики. Зарплата таким сотрудникам перечислялась на банковские карты, которые находились в пользовании обвиняемых», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Другову задержали летом 2019 года. Ущерб, причиненный региональному Минздраву, составил более двух млн рублей. Обвиняемые пока находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

