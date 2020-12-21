Пермский ПД-14 стал первым российским реактивным авиадвигателем за последние 30 лет

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех подняла в воздух первый опытный авиалайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14. Эксперты отрасли считают, что ПД-14 может кардинально изменить отечественную авиацию. Сам полет МС-21-310 уже назвали важнейшим событием года для российского гражданского авиастроения.

«Первый вылет МС-21–310 с российским двигателем – большой праздник для всех участников разработки. В первую очередь, это победа двигателестроителей России, для которых ПД-14 стал первым реактивным авиационным двигателем за последние 30 лет», — рассказали ФАН в пресс-службе Госкорпорации.

На первых моделях МС-21, которые поднимались в воздух ранее, устанавливался двигатель PW1431G американского происхождения от компании Pratt & Whitney. В Ростехе уверены, что российский ПД-14 не уступает зарубежному двигателю по своим характеристикам и будет привлекателен для отечественных авиакомпаний и развивающихся рынков, а также стран, находящихся в условиях санкционных ограничений.

На основе ПД-14 уже разрабатывается авиадвигатель ПД-8 тягой 8 тонн, который планируется использовать на воздушных судах разных типов, включая знаменитый самолет-амфибию Бе-200. Головным разработчиком ПД-14 стало пермское конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель», а головным изготовителем – «ОДК-Пермские моторы».