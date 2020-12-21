В Перми к Новому году подсветили третью по высоте телебашню России

Пермь, 21 декабря. С 18:00 сегодняшнего дня и до 10 января «зажгут» телевизионную башню Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) – третью по высоте телебашню в России. Она была построена в конце 2016 года и предназначена для трансляции программ цифрового телевидения и радиовещания. Ее высота — 275 метров.

«Новогоднюю подсветку башни можно будет увидеть с разных точек Перми. Новейшее оборудование архитектурно-художественной подсветки позволяют создавать разнообразные уникальные динамические эффекты, — рассказали ФАН в пресс-службе краевой администрации. – В минувшие выходные на фестивале аудиовизуального искусства «Просвет» пермский филиал РТРС стал масштабным произведением искусства, созданным командой медиахудожников и инженеров Lite Light».

Архитектурно-художественная подсветка башни в 2018 году была отмечена призом конкурса «Российский светодизайн» в Москве. А филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» планирует продолжить в наступающем году совершенствоваться в создании ярких и динамичных сценариев.

Пермяки смогут наблюдать за праздничной подсветкой ежедневно с 21 декабря по 10 января с 18:00 до 23:00 — в сам Новый год и Рождество до 4:00 утра.