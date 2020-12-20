В Перми сотрудники МВД, СК и Росгвардии «накрыли» контору лжеюристов

Пермь, 20 декабря. В ходе совместной операции пермского ОЭБиПК, регионального МВД, СК РФ по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена незаконная деятельность организации, в которой якобы оказывали юридические услуги.

Установлено, что сотрудники call-центра массово приглашали на бесплатные консультации в компанию. В офисах в ходе беседы людям обещали решить ряд вопросов, например, по увеличению пенсии или списанию долгов по кредитам. За свою работу они просили денежное вознаграждение.

«При клиентах оформляли запросы в Пенсионный фонд России, жалобы в прокуратуру и исковые заявление в суд. Людей заверяли, что на основании этих документов ПФР будет вынужден пересчитать размер пенсионного довольствия, — пояснили ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю. — В ситуации со списанием долгов, мошенники убеждали, что проведут процедуру банкротства и формально составляли при клиентах документы. Люди верили обещаниям и отдавали деньги за псевдоуслуги».

Известно, что в группу входили 14 человек. Двоих организаторов задержали в Новосибирск и Краснодаре. На данный момент в отделах полиции зарегистрировано более 100 заявлений от граждан. Сумма причиненного ущерба составляет более одного миллиона рублей. СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело.