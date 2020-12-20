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В Перми сотрудники МВД, СК и Росгвардии «накрыли» контору лжеюристов

В Перми сотрудники МВД, СК и Росгвардии «накрыли» контору лжеюристовПермь, 20 декабря. В ходе совместной операции пермского ОЭБиПК, регионального МВД, СК РФ по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена незаконная деятельность организации, в которой якобы оказывали юридические услуги.

Установлено, что сотрудники call-центра массово приглашали на бесплатные консультации в компанию. В офисах в ходе беседы людям обещали решить ряд вопросов, например, по увеличению пенсии или списанию долгов по кредитам. За свою работу они просили денежное вознаграждение.

«При клиентах оформляли запросы в Пенсионный фонд России, жалобы в прокуратуру и исковые заявление в суд. Людей заверяли, что на основании этих документов ПФР будет вынужден пересчитать размер пенсионного довольствия,  — пояснили ФАН в ГУ МВД России по Пермскому краю.  — В ситуации со списанием долгов, мошенники убеждали, что проведут процедуру банкротства и формально составляли при клиентах документы. Люди верили обещаниям и отдавали деньги за псевдоуслуги».

Известно, что в группу входили 14 человек. Двоих организаторов задержали в Новосибирск и Краснодаре. На данный момент в отделах полиции зарегистрировано более 100 заявлений от граждан. Сумма причиненного ущерба составляет более одного миллиона рублей. СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. 

59.мвд.рф
ГУ МВД России оп Пермскому краю
 
 

 

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