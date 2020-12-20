В Прикамье среди новых зараженных коронавирусом 11 детей

Пермь, 20 декабря. За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено еще 333 новых случая заражения COVID-19. По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее число зараженных в Прикамье достигло 26 988 жителей.

Из новых инфицированных – 146 мужчин, 187 женщин. Среди зараженных 11 детей. 28 человек младше 30 лет. 86 пациентов старше 65 лет.

В пресс-службе краевой администрация ФАН рассказали, что с 5 ноября в Пермском крае отправлено 112,1 тысяч смс-уведомлений о результатах исследований на COVID-19.

«Сегодня оповещения получают 100% амбулаторных больных, чьи тесты исследовались в лабораториях: Краевой клинической больницы, центра СПИД, Краевой клинической инфекционной больницы, Пермской краевой станции переливания крови, Центра гигиены и эпидемиологии (Роспотребнадзор), ООО «Централизованная клиника – диагностическая лаборатория» (Киров) и ФМБА России МСЧ №140», — пояснили в администрации губернатора.

Организаторы системы уведомления в Медицинском информационно-аналитическом центре Пермского края (МИАЦ) объяснили, что для того, чтобы получить результат по смс, пациенту необходимо уточнить у врача, который делает мазок, в какой лаборатории будет проходить исследование, и актуализировать свой сотовый. Информация о положительном результате будет автоматически отображаться в личном кабинете сервиса «К врачу», а в смс будет дана ссылка на инструкцию о дальнейших действиях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 13 декабря в столицу Прикамья доставили новую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» (2 600 доз). Она предназначена для вакцинации и ревакцинации 1 300 медработников «красных» зон краевых стационаров.