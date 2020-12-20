В Перми уличили блогера Варламова в оторванности от реальности

Пермь, 20 декабря. Блогер Илья Варламов на своей странице в Livejournal выступил с критикой в адрес проекта обновления улицы Крисанова и шоссе Космонавтов, представленный на неделе администрацией Перми. Начать глобальную реконструкцию планируется в 2021 году.

«Похоже, что городские чиновники застряли где-то в середине прошлого века, поскольку для них по-прежнему идеальный город – это эстакады под окнами и восьмиполосные шоссе. Вы только посмотрите, во что они собираются превратить Пермь, — пишет Варламов. — Нет, конечно, Пермь – довольно интересный современный город, в котором постоянно что-то происходит. Но в то же время я до сих пор не могу забыть чувство безысходности, возникающее при прогулке по центру города. Пермь очень не любит пешеходов».

По мнению пермского градозащитника Дениса Галицкого, он не является сторонником проекта администрации, при этом считает, что и Илья Варламов не до конца понимает, что такое Пермь.

«У нас очень своеобразный с точки зрения градостроительства город. Очень вытянутый. И говорить, как это делает блогер, что на представленном проекте центр Перми, просто не правильно. Действительно, не совсем понятно, зачем такая ширина дорог. Здесь разъяснения необходимы, хотя бы потому, что элементарно все резко обрывается и не ясно, а что дальше, — рассказал ФАН Денис Галицкий. — Я не понимаю, почему они используют штампы. Например, что двухуровневая развязка, эстакада — это зло. Зло — это когда на одноуровневой пешеходу приходится ждать светофор больше минуты. Повторюсь, я не сторонник этого проекта, но и плохого в нем ничего не вижу».

Кроме этого, Денис Галицкий отметил, что выражение Варламова о том, что Пермь очень не любит пешеходов, не имеет ничего общего с реальностью. И, в отличии от той же Москвы, столица Прикамья везде оборудована тротуарами.

Ранее Варламов поставил Березники Пермского края на восьмом место из 14-ти в рейтинге вымирающих городов России.

Ранее ФАН писал про предположение Юриста Алексея Гудаса о том, что блогер Илья Варламов может попасть под уголовную статью.