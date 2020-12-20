В Перми застройщик объяснил повышение аренды для музея PERMM почти на миллион

Пермь, 20 декабря. Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин разместил в соцсетях видеообращение, в котором объяснил, почему пермскому музею современного искусства PERMM повысили арендную плату сразу на 800 тысяч рублей.

Ранее застройщик сообщил о том, что цена аренды здания на бульваре Гагарина, 24 увеличивается с 1,2 млн рублей в месяц до двух млн. В региональном Минкульте рассказали журналистам, что это новость стала полной неожиданностью. В министерстве пояснили, что музей давно находится на данных площадях и исправно платит аренду. Более того, краевой бюджет на 2021–2023 годы уже принят и никаких вариантов изменений этих сумм нет.

По словам Александра Репина, его как раз предупредили, что музей должен съехать в течение полугода и в ситуации, когда компания «Сатурн-Р» фактически прекратила свою деятельность, а по словам Репина происходит это именно из-за действия властей, то арендная плата поможет хотя бы разгрузить бюджет компании на содержание объекта.

vk.com/Александр Репин

Сейчас рассматривается вариант переезда в другое место. Ранее губернатором Прикамья Дмитрием Махониным озвучивался вариант размещения Пермского музея PERMM в здание бывшей поликлиники по улице Лебедева, 11, но только после реконструкции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ООО «Сатурн-Р» предложил администрации Перми арендовать школу за 1 рубль. В итоге, застройщик и мэрия встретились в суде.