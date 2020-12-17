Общественники Перми предложили властям помощь в работе с коммунальными отходами

Пермь, 17 декабря. Общественный совет при Пермском УФАС России подготовил предложения региональному правительству по развитию конкуренции в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и приведению отдельных принятых нормативных решений в соответствие с действующим законодательством РФ.

Совет на протяжении полугода изучал опыт других регионов. Так одно из онлайн-заседаний прошло с участием руководства службы по тарифам Нижегородской области, Нижегородского УФАС, а также министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

«Территория Нижегородской области разделена на девять зон, которые обслуживают семь региональных операторов в сфере обращения с ТКО, выбранных по результатам конкурсных процедур. В прошлом году Нижегородская область стала первым субъектом РФ, где были установлены дифференцированные тарифы при раздельном накоплении ТКО, благодаря чему тариф для населения снизился примерно на 21%», — пояснили ФАН в пресс-службе пермского антимонопольного ведомства ФАН.

В Пермском крае в сфере обращения с ТКО работает один региональный оператор – это ПКГУП «Теплоэнерго». УФАС не раз выявляло несколько картельных сговоров при проведении аукционов по вывозу ТКО. А накануне Пермский краевой суд признал недействующими тарифы «Теплоэнерго», установленные на 2019 год.

«Важно, чтобы конкурентные процедуры соблюдались на всех этапах реализации реформы системы обращения с ТКО в Пермском крае. Например, транспортные услуги по перевозке отходов занимают в этой сфере огромную часть рынка, на котором может действовать большое количество хозяйствующих субъектов, обеспечение конкуренции среди которых достигается конкурентными процедурами», — пояснил ФАН руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

Общественный совет при Пермском УФАС России направил краевому правительству несколько предложений, среди которых, например: ввести массовый раздельный сбор ТКО, рассмотреть возможность участия в системе обращения с ТКО нескольких региональных операторов, создать условия для применения электронной торговой площадки для отбора перевозчиков ТКО, значительно увеличить количество лотов при проведении очередных аукционов на право заключения договоров с региональным оператором. И ряд других.

«Ясно, что проделанная общественниками работа имеет лишь промежуточный результат и ее следует продолжить с учетом изменяющихся условий», - пояснил председатель совета Виталий Степанов.

Общественный совет готов принять участие в совместных с правительством Пермского края мероприятиях для решения данной проблемы.

