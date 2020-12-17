Пермские врачи вылечили от коронавируса детей из дома-интерната для инвалидов

Пермь, 17 декабря. Около месяца назад в закрытом интернате для детей с инвалидностью 22 ребенка получили положительные результаты тестов на COVID-19. Еще 53 считались контактными. Сегодня советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев сообщил на своей странице в социальной сети, что все подопечные получили отрицательные результаты мазков на ковид и выписаны из клиники.

«Как только стало известно о более чем 20 положительных тестах на ковид у детей в интернате, все шибко перепугались. Никто не знал, как новая инфекция может сказаться на ребятах, у которых и без того тяжелые проблемы со здоровьем. Прямо в выходные краевой Минсоц организовал онлайн-штаб для организации помощи. Куча людей стали сами звонить с предложениями, от наших друзей до целых корпораций, — написал Дмитрий Жебелев. — В результате всего за сутки организовали доставку в Рудничный запаса лекарств и средств защиты на несколько сотен тысяч рублей. Часть ребят, у которых появились симптомы, и чьи основные диагнозы вызывали опасения за их здоровье, начали отправлять в больницы. Большинство попали в Краевую детскую клинику. Четыре женщины стали первыми в Пермском крае нянями, которые работали в «красной» зоне. Как первые люди в космосе – в скафандрах».

На сегодняшний день «красная» зона в учреждении расформирована – ребята вернулись в свои родные комнаты.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Жебелев сравнил ситуацию с распространением коронавируса в Прикамье с пожаром и написал, что разница с соседними регионами в несколько тысяч умерших — это и результат поведения людей.