Врио мэра Перми Демкину дали советы, как завоевать доверие горожан

Пермь, 17 декабря. 15 декабря Дмитрий Самойлов покинул пост главы Перми. Временно исполняющим обязанности мэра (до проведения конкурса) назначен Алексей Демкин. Если смотреть на его послужной список, то врио вызывает исключительно положительные эмоции. Он прошел довольно сложный путь от формовщика до гендиректора крупного предприятия – «Пермского завода силикатных панелей» (ПЗСП).

В 1996 году Демкин закончил пермский Политех по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки». На ПЗСП пришел формовщиком для прохождения трудовой практики. Работал мастером в цехе производства ячеистого бетона инженером отдела снабжения. В 2004-м создал ООО «Стеклоком». С 2005 года являлся директором ООО «Торговый дом ПЗСП», затем директором по продажам АО «ПЗСП». В январе 2018 года сменил на посту гендиректора предприятия своего отца Николая Демкина.

На дополнительных выборах в 2009 году нынешний врио избрался в Пермскую гордуму. Переизбирался на выборах в 2011 и 2016 годах. Два созыва в думе возглавлял комитет по вопросам градостроительства.

«Мы все знаем Алексея Николаевича, как человека ответственного, и для города это назначение – большая польза. Мы все, действительно, должны сплотиться и решить проблемные вопросы совместными усилиями. Депутатский корпус со своей стороны поможет во всем», – высказался во время пленарного заседания гордумы депутат Сергей Богуславский.

«Очень важное кадровое решение. Знаю вас как большого профессионала, уверен, нам удастся совместно реализовать все проекты, заложенные в бюджет», — отметил врио председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Как пояснила ФАН депутат гордумы Вероника Куликова, несмотря на свой профессиональный опыт строителя, врио стоит уделить серьезное внимание социальной политике. Пока, по ее словам, сейчас существует явный перекос в сторону инфраструктурных проектов.

Если полистать комментарии под разными постами электронных СМИ в социальных сетях, то можно понять, что добрая половина пользователей не верит в положительные изменения в Перми, связанные с назначением нового, пусть пока временного, главы города.

«Никак ничего не поменяется. Учитывая политическую ситуацию в регионе, полностью зачищенную от инакомыслия, от недопуска любых других людей, ситуация никак не поменяется. Реалии сейчас очень жесткие. У любого мэра сегодня просто нет возможности для маневра. Тем более, с учетом кризиса. Где-то в риторике он, конечно, может поменяться, но повторюсь, он поставлен в определенные рамки», — пояснил собеседник ФАН, близко знакомый с ситуацией.

Еще одной проблемой для врио может стать его «малоизвестность» среди пермяков. Безусловно, в своем округе или на ПЗСП, которым он долго руководил, его знают и отзываются достаточно хорошо. Но, в целом, в Перми Николай Демкин – человек не сильно «распиаренный».

«Основная проблема, что бывшего главы, когда его назначали, что сегодняшнего врио – их, в общем, не знают (на момент вступления в должность). В некотором роде, это уже сформированная модель – слабого мэра, когда он реально не избирается жителями. И получается, что гордума избрана гражданами, а он нет. Создается дисбаланс, который, безусловно, оказывает слияние на работу структур, — рассказала ФАН депутат Пермской гордумы Надежда Агишева. – И здесь крайне важно, кто окажется в команде врио. Дмитрий Самойлов очень много полномочий делегировал свои замам, который в этом смысле были достаточно свободными. Это касается и Гаджиевой, и Дашкевича, и других. И вопросов к ним было очень много. Не говоря уже о судебных исках к администрации. Поэтому сейчас, наверное, именно команда выйдет на первый план. Поскольку, на мой взгляд, если не менять команду, то какой смысл в смене мэра».

Вероника Куликова наоборот не видит проблемы в том, что у Алексея Демкина не самая высокая узнаваемость в городе. Важнее, по мнению депутата, заслужить уважение и доверие пермяков.

«Для этого понадобится время и профессиональный подход к делу. Если Алексей Демкин сможет сформировать команду управленцев по декларируемым им принципам профессионализма, ответственности и порядочности, то можно рассчитывать на достойный результат, — уверена Куликова. – Действительно, количество претензий к работе администрации в последнее время выросло. Особенно это касается социальной политики, благоустройства, транспортного обслуживания. Безусловно, многое теперь будет зависеть от кадровой политики врио, а также насколько он будет самостоятелен в принятии решений. Надеюсь, ситуация в городе улучшится».

В свою очередь, сам Алексей Демкин в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье» дал понять, что в ближайшие три месяца он не собирается менять команду, собранную Дмитрием Самойловым.

«Все члены команды продолжат работать в том же статусе до избрания главы города по конкурсу. Это около трех месяцев. За это время мне необходимо будет определиться с кадрами. У людей, которые здесь работают, есть возможность доказать, что они на своем месте», — сказал врио главы Перми.

Среди собеседников ФАН были и те, кто считает, что новому градоначальнику крайне важно более ярко проявлять себя в публичной плоскости и не оставаться в тени губернатора, как это делал Дмитрий Самойлов. Причем, по словам источников агентства, хорошо знакомых с ситуацией, при нынешнем главе региона, это сделать проще.

«Губернатор сделал свою ставку. Это очевидно. Все, что Махонин мог, он в край перетянул. Я говорю о полномочиях. Последние изменения связаны с передачей градостроительных полномочий региональному Минстрою. Но Пермь губернатор просто сдал отдельной группе людей, в чьих руках теперь вся муниципальная власть, и дума, и администрация», — считает собеседник ФАН.

Алексей Демкин будет работать в статусе врио главы Перми до избрания нового мэра. Отбор кандидатов на эту должность будет проводить конкурсная комиссия. Утвердит городская дума.

Экс-глава города Дмитрий Самойлов перейдет в краевое правительство. Ожидается, в ближайшее время он будет утвержден в должности вице-премьера.