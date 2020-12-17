СК РФ начал проверку после смерти пассажира рейса Москва – Пермь

Пермь, 17 декабря. Сегодня в пермском аэропорту произвел посадку самолет «Airbus А 320» авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва — Пермь. Во время полета один из пассажиров почувствовал недомогание.

Очевидцы рассказали журналистам, что многие, в том числе и экипаж самолета, пытались привести мужчину в чувство, делали искусственное дыхание. К самолету была вызвана бригада медиков, которые констатировали смерть. Причины сейчас уточняются.

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР провели осмотр места происшествия, опросили работников аэропорта, медперсонал, пассажиров и членов экипажа. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

