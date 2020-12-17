Экс-главврач Пермской МСЧ будет руководить здравоохранением в ЕАО

Пермь, 17 декабря. Бывший главный врач Пермской медико-санитарной части №6 Андрей Лебедев с 16 декабря назначен главой управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области. Ранее мировой суд признал Лебедева виновным в нарушении при поставке лекарств. Ему было назначено административное наказание в виде дисквалификации. Его лишили права занимать должность главного врача в течение года.

Прокуратура выявила нарушения в МСЧ №6 при закупке лекарств. Было установлено, что администрация медучреждения нарушала 30-дневный срок оплаты исполненных контрактов с поставщиками. В 2017 году Лебедев по постановлению прокурора Орджоникидзевского района Перми был оштрафован. По итогам проверки за 2018 год прокурор вновь возбудил дело об административном правонарушении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, проще всего найти работу в Пермском крае оказалось медикам, фармацевтам и рабочему персоналу. Данные специальности входят в число дефицитных.