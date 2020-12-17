Житель пермского микрорайона Красные казармы записал видеообращение к президенту

Пермь, 17 декабря. Пермяк Денис Ковальцов, проживающий в микрорайоне Красные казармы, записал видеообращение к Владимиру Путину, большая ежегодная пресс-конференция которого назначена на 17 декабря.

В ролике Дениса речь идет школе, построенной в микрорайоне. Ранее ФАН писало, что именно образовательное учреждение стало камнем преткновения между застройщиком «Сатурн-Р» и администрацией города.

В апреле 2018 года краевые и городские власти, а также ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» подписали соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве и передаче в муниципальную собственность города Перми школы в м/р Красные казармы. Но застройщик решил расторгнуть договор в одностороннем порядке, ссылаясь на плотность и высотность застройки.

В ноябре городские власти подали иск в Арбитражный суд Пермского края с целью запретить «СМУ № 3 Сатурн-Р» передавать социальные объекты в Красных казармах третьим лицам. В свою очередь, гендиректор застройщика Александр Репин предложил муниципалитету заключить договор аренды школы за один рубль в месяц. В начале декабря пермская мэрия согласилась арендовать школу за эту цену, но через несколько дней делать это отказалась.

«Когда мы покупали квартиры, нам заявляли, что тут будут садики, будет школа, что это практически центр города. Но прошло два года, и глава холдинга «Сатурн-Р» заявил, что не будет передавать эту школу и выполнять соглашение. Чем он это объяснил? Первое — сказал, что построил школу за свой счет и дарить ее никому не собирается. Второе — сказал, что его жена против передачи школы. И третье, самое интересное, сказал, что подпись представителя застройщика, директора СМУ-3, нелегитимна. Он не мог подписать это соглашение, так как ему разрешено подписывать только документы до пяти миллионов рублей. Но когда было подписано это соглашение, никто об этом почему-то не говорил. И все два года, пока застройщик продавал квартиры, его все устраивало».

В видеообращении пермяк рассказывает, что жители обращались за помощью уже во множество инстанций. Но везде им говорили, что есть соглашение, и оно должно быть выполнено. Кроме этого, в январе 2021 года состоится очередной суд по этому делу. Ковальцов добавил, что с сентября дети в школу ходить не могут, набранный персонал не работает. Младшие классы устроили в соседнюю школу, а старшие вынуждены ездить в другой муниципальный район города.

«Восемь месяцев ничего не происходит. Не благоустраиваются дороги, нет освещения, нет школы, нет обещанных садиков, нет обещанного автобуса, нет обещанного продления улицы Сибирской. Нет ничего. Просим вас разрешить эту историю как можно скорее», — добавил Ковальцов.