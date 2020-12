Пермский музыкант запустил миротворческую кампанию Джона Леннона

Пермь, 16 декабря. В 2020 году автор-исполнитель из Перми Сережа Снежный создал сайт warisover.ru, на котором выложил переведенные на русский язык основные послания Джона Леннона и Йоко Оно. Сделано это было в рамках давно продолжающейся миротворческой кампании лидера группы «Битлз».

PR-кампания Джона Леннона и Йоко Оно «за мир во всем мире» началась 15 декабря 1969 года в 12 мегаполисах разных стран. Среди поклонников «Битлз» и лично Леннона сегодня, наверное, нет человека, который бы не знал легендарное послание этой кампании: «WAR IS OVER!! — If You Want It».

Этот слоган ярко зазвучал в рождественской песне Джона «Happy Xmas (War Is Over)», которая в 2012 году вошла в десятку лучших рождественских песен Великобритании. На вопрос, сколько стоили ваши рекламные билборды, Леннон ответил: «Не знаю, но это дешевле, чем чья-то жизнь».

«Считаю, что нашим обществом управляют безумные люди ради безумных целей… Всех нас используют маньяки для маниакальных безумств… Но мы провозглашаем: дайте миру шанс. И делаем это так, как никто прежде. И пусть будет мир не на какие-то лет десять, но мир — навсегда», — говорил в 69-м Джон Леннон.

Кроме этого, музыкант называл именно слабых и обездоленных людей – истинным правительством. В 2018 году Йоко Оно в очередной раз обратилась к общественности с призывом «начать свою собственную миротворческую кампанию завтра».

Сережа Снежный решил принять данную эстафету. В рамках российской рождественской акции 2020-21 годов «Война окончена» он не только перевел на русский язык основные послания Джона и Йоко, но и выпустил песню «My Love Is Forever», положив свои стихи на английском языке на музыку композитора из Москвы Игоря Федорова. Текст песни-послания написан 8 декабря 2020 года в день сорокалетия с момента гибели Джона Леннона.

Youtube Сережа Снежный. Игорь Федоров

«Мы рассчитываем, что кампания 2020–21 года «Война окончена», возможно, вырастет до всероссийского масштаба. В Перми она запущена и должна в меру наших стараний распространиться по всей стране, особенно в интернет-пространстве. К счастью, мы не первые и не последние: в российских СМИ ежегодно появляется призыв WAR IS OVER. Наш новаторский вклад — это новая песня-послание и отдельный миротворческий сайт-манифест, где собраны полные переводы с англоязычного первоисточника, опубликованного супругой Джона Леннона два года назад», — рассказал ФАН Сережа Снежный.

Пермская общественность горячо поддержала это начинание. Среди сторонников — музыковеды Олег Казанцев, Рамиль Калимулин, Олег Локес (группа ЛАОС), художницы Екатерина Косвинцева и Наталия Жижилева, музыканты Сергей Новичков, Михаил Титов, Руслан Ермаков, а также Екатерина Рязанова, Ольга Минигулова, Ольга Кашина, Иван Бурков, «ИР7», БФ «Неувядаемый Цвет» и студия им. Джона Леннона «Ascot Sound», которая в этом году отметила свой 50-летний юбилей.

В Перми планируется освещение данной кампании на Центральном медиафасаде в Рождество Христово.