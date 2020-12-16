Пермь перевыполняет «президентский» график по вовлечению жителей в занятия спортом

Пермь, 16 декабря. На сегодняшний день более 40% пермяков (от 3 до 79 лет) регулярно занимается физкультурой и спортом. Об этом рассказала во время пленарного заседания Пермской городской думы замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева.

«Наибольшее значение показатель достигает среди детей и молодежи. Самая низкая вовлеченность в занятия физкультурой и спортом – в категории 60–80 лет. С учетом этого, в центре нашего внимания должны быть жители старше 30 лет», – отметила Гаджиева.

Ранее Владимир Путин поставил задачу, что к 2024 году 55% россиян должны регулярно заниматься физкультурой и спортом.

Одним из важных условием для этого является создание инфраструктуры. По информации, озвученной Людмилой Гаджиевой, сейчас уровень обеспеченности пермяков спортивными сооружениями составляет 50%. К 2024 году этот показатель должен составить 62%.

По словам депутата Пермской гордумы Василия Кузнецова, доклад замглавы администраций на эту тему – один из немногих, когда при абсолютной заинтересованности всех присутствующих, было минимум критики от депутатов.

«Массовый спорт – это абсолютно муниципальные полномочия. За пару лет в Перми произошел колоссальный скачок в направлении развития этой сферы. Без сомнений результат есть, он был бы лучше, если бы не пандемия, которая, безусловно, свое слово сказала. Несмотря на это, в Перми появилось уже более 50 спортивных объектов, в частности, мини-стадионы. В планах на будущий год начать строительство трех бассейнов. Запускается важнейший проект – спортклубы по месту жительства, когда дети и родители вместе вовлекаются в спорт», — рассказал ФАН Василий Кузнецов.

По данным недавно проведенного городским комитетом по физкультуре и спорту соцопроса, дворовыми спортивными площадками пользуются 43,5% респондентов, при этом 82,2% из них считают площадки территориально доступными.

«Помимо вовлечения граждан в занятия физкультурой и спортом необходимо оценивать уровень их физической подготовки. Универсальным инструментом здесь является всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), – рассказали ФАН в пермской мэрии. – С 2018 по 2020 годы тестированием охвачены 18 160 человек. А выпускники школ при наличии значка ГТО получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы».

В краевой столице ежегодно проводятся крупные спортивные форумы, среди которых, Пермский международный марафон, фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка», лыжный спринт «Елки. Пермский период», городская онлайн-спартакиада «PROкачаем Пермь».

15 декабря на пленарном заседании городской думы принято решение в начале 2021 года провести конкурс на долгожданную реконструкцию манежа «Спартак», который еще в несколько лет назад был приобретен в муниципальную собственность и признан социально значимым объектом. Правда, председатель комитета по спорту горадминистрации Сергей Сапегин объяснил, что перед тем, как объявить конкурс нужно дождаться утверждения бюджета. Сметная стоимость реконструкции манежа составляет 562,6 млн рублей.

«Это, бесспорно, один из самых значимых спортивных объектов Перми. За время, пока манеж находится в собственности города, конечно, произошло удорожание. Под те деньги, которые сегодня закладываются, найти подрядчика крайне тяжело. Плюс, мы не раз сталкивались с недобросовестными организациями, у которых не просто нужно принять работу, а которые нуждаются в регулярном контроле. И я очень надеюсь, что конкурс все-таки состоится, и мы приведем в порядок манеж, как и ряд других значимых для Перми спортивных объектов», — заявил ФАН Василий Кузнецов.

Также в планах городских властей начать более тесно сотрудничать с предприятиями и со студенческим сообществом, активное вовлечение студентов ВУЗов в городские спортивные события, участие в организованных систематических занятиях, привлечение их в качестве организаторов.