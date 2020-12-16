Депутат Госдумы от Прикамья заболел коронавирусом

Пермь, 16 декабря. Депутат Госдумы РФ Алексей Бурнашов, избранный от Пермского края, сообщил на своей страничке в «ВКонтакте», что заразился COVID-19. Депутат отметил, что болезнь протекает в легкой форме.

«На некоторое время перехожу полностью в дистанционный режим работы. Мой тест на коронавирус оказался положительным. Сатурация на границе нормы, повышенная температура», — написал народный избранник.

Алексей Бурнашов является членом комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в столицу Прикамья доставили новую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» (2 600 доз). Она предназначена для вакцинациии и ревакцинации 1 300 медработников «красных» зон краевых стационаров.