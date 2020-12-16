В Перми открыт первый зимний паркрайд

Пермь, 16 декабря. В Перми в Балатовском парке запустили новый проект – паркрайд. Это зимние велотренировки, которые может посетить любой желающий на своем велосипеде.

Длина маршрута – около 10 км. Начинающим велосипедистам предлагают проехать один круг. Опытным – два и больше. Но все зависит от желания и уровня подготовки.

Как рассказал ФАН организатор пермского паркрайда Дмитрий Чертков, сама идея родилась еще в 2017 году. Но не было нормальной площадки. В городе – гололед, дороги посыпают реагентами, недоброжелательные автолюбители – хорошо потренироваться не получалось.

«Начали кататься по Балатовскому парку. Здесь достаточно широкие просеки, много народу, лыжники, снегокаты, трассы укатываются. Удобно. Постепенно начали находить тропинки, где людей поменьше, чтобы самим не мешаться. Образовали круг в 10 км. А в 2018 году я увидел членов клуба паркран, которые собираются и бегают. И подумал, почему они так организованно могут, а мы нет», — пояснил ФАН Дмитрий Чертков.

Возникла проблема с тем, что не все любители велосипедов, во-первых, знают наезженную трассу, во-вторых, уровень у всех разный. Решили начать с общих тренировок.

«Первый круг мы всегда едем медленно. Чтобы участники и трассу посмотрели, привыкли, и могли познакомиться. Следующие круги – каждый начинает под себя ускоряться», — рассказывает Чертков.

По сути, все, что нужно участникам – подготовить велосипед, проверить его техническое состояние, потеплее одеться, быть в средствах индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. С этим здесь строго.

По словам организаторов, популярность велосипеда в Перми растет. Для этого в городе организованы специальные дорожки на тротуарах, водители стали более спокойно относится к велолюбителям во время движения. И если год назад на зимние тренировки приезжали 7-8 человек, то сегодня в хорошую погоду собирается 20 и больше.

Тренировки проходят по выходным. Старт на улице Подлесная от остановки ПКиО Балатово. Начало в 10 утра. А 1 января 2021 года в Перми пройдет праздничный велопробег, к которому может присоединиться любой желающий.