Пермякам вернули 9 млн рублей, которые они переплатили за отопление и воду

Пермь, 16 декабря. В 2020 году жителям Пермского края вернулось свыше 9 млн рублей, которые они переплатили за коммунальные услуги. В Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) ФАН пояснили, что чаще всего людям неправильно начисляли счета за отопление (перерасчет – 3,7 млн рублей) и горячее водоснабжение (1,7 млн рублей).

В ИГЖН рассказали, что перерасчет касался не только случаев, когда фиксировалось неправильное применение тарифа или нормативов, но и случаев, когда человеку оказывали некачественную коммунальную услугу.

«Если в квартире холодно или температура горячей воды не соответствует нормативным требованиям, заявитель вправе требовать перерасчет от ресурсоснабжающей организации. Если поставщик коммунальной услуги отказываться делать перерасчет добровольно, это повод обратиться в ИГЖН», — пояснил начальник региональной ИГЖН Александр Евсюков.

В итоге, по требованию инспекции, порядка 1,3 млн рублей после перерасчета вернулись жителям столицы Прикамья, 713 тысяч – жителям Осы, березниковцам – более полумиллиона рублей.