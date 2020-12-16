В Перми главу департамента привлекли к дисциплинарной ответственности за аккордеоны

Пермь, 16 декабря. Руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова получила представление от прокуратуры.

В краевой прокуратуре Мотовилихинского района ФАН пояснили, что между департаментом и предпринимателем был заключен договор поставки аккордеонов в музыкальные школы, в том числе в МАУ ДО «Музыкальная школа им. Е. Крылатова».

«При проведении аукциона был некорректно указан объект закупки в части отражения параметров инструментов, которые заводами-изготовителями не выпускаются. Кроме этого, поставленный товар оплачен до проведения экспертизы музыкальных инструментов, а в заключенном контракте не отражены конкретные показатели товара, страна происхождения и товарные знаки», — рассказали ФАН в краевой прокуратуре.

По итогам проверки прокурором руководителю департамента внесено представление, по результатам рассмотрения которого, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Работа сотрудников департамента скорректирована.