Мэр Перми Самойлов написал заявление об увольнении

Пермь, 15 декабря. Мэр Перми Дмитрий Самойлов написал заявление об увольнении, сообщил корреспонденту ФАН источник в администрации города.

По данным источника, сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы должны утвердить отставку Самойлова. Также депутаты выберут и. о. мэра, вероятнее всего, им станет Алексей Демкин. Кроме этого законодатели утвердят новое положение о процедуре выбора мэра.

В конце ноября сообщалось, что депутат Пермской городской думы Алексей Демкин написал заявление о сложении полномочий. До этого он оставил должность генерального директора АО «ПЗСП».