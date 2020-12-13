В Пермь прибыла вторая партия вакцины от COVID-19

Пермь, 13 декабря. Сегодня в столицу Прикамья доставили новую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» (2 600 доз). Она предназначена для вакцинациии и ревакцинации 1 300 медработников «красных» зон краевых стационаров.

Первая партия прибыла в Пермь 4 декабря. По словам, главврача Центра по борьбе со СПИД Евгения Сармометова, с 7 по 14 декабря сделаны прививки 355 сотрудникам, работающим в ковидных отделениях Пермской краевой клинической больницы, ГКБ им. Тверье, клинического кардиодиспансера, Краснокамской городской больницы, ГКБ № 4, Пермской станции скорой помощи, а также медикам Осы, Нытвы, Чусового и других территорий.

По данным Минздрава Прикамья, добровольная иммунизация населения от коронавируса начнется в следующем году.

«К массовой вакцинации жителей планируется приступить в первом квартале 2021 года, после окончания сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Также в регионе продолжается выдача бесплатных лекарств пациентам с подтвержденным COVID-19. В перечне – 15 лекарственных средств. Доставкой медикаментов на дом занимаются специализированные «ковидные» бригады, бригады неотложной помощи, участковые терапевты и педиатры, сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что по данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, общее число зараженных коронавирусом в регионе достигло 24 703 человек. За предыдущие сутки в Прикамье выявлено еще 318 новых случаев инфицирования COVID-19.