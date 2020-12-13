В Прикамье общее число заболевших COVID-19 приближается к 25 тысячам

Пермь, 13 декабря. По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, общее число зараженных коронавирусом в регионе достигло 24 703 человек. За предыдущие сутки в Прикамье выявлено еще 318 новых случаев инфицирования коронавирусом. В числе новых зараженных – 127 мужчин, 186 женщин и 5 детей.

С начала пандемии в регионе выздоровели 18 829 человек. 1 351 заболевший COVID-19 умер. Сейчас в больницах находятся 1 957 человек, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ.

На этой неделе министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень во время заседания регионального правительства рассказала, что в преддверии Нового Года 30 и 31 декабря поликлиники в крае будут работать в обычном режиме. В праздничные дни (2, 5, 8 января) прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры и акушеры-гинекологи (с 8.00 до 18.00).

Службы неотложной помощи поликлиник продолжат работать в усиленном режиме ежедневно с 8.00 до 00.00, в том числе «ковидные» мобильные бригады. Подробная информация о режиме работы этих служб будет опубликована после 25 декабря на сайте Минздрава Пермского края.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что с понедельника, 14 декабря, в Пермском крае школьники 9 и 11 классов возвращаются к традиционной форме обучения. Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.