Пермячки Валя Мазунина и Зоя Бербер вновь сыграют в одном фильме

Пермь, 13 декабря. Пермские актрисы Валентина Мазунина и Зоя Бербер, известные широкой публике по сериалу «Реальные пацаны», скоро появятся на экране в полнометражном фильме «Стендап под прикрытием». Премьера ленты запланирована на 4 февраля 2021 года.

По сюжету главная героиня картины – циничная и серьезная опер Светлана, которую играет Мазунина, выполняет особое спецзадание, в результате которого должна раскрыться схема сбыта наркотиков. Для этого ей необходимо внедриться в тусовку стендаперов, в чем ей помогает умение шутить и смеяться над самой собой.

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В фильме также снялись Кирилл Нагиев, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев, Владимир Епифанцев, Ефим Шифрин, Владимир Яглыч, Егор Абрамов. Режиссер – Олег Асадулин («Закрытая школа»).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми состоится предпремьерный показ полнометражного фильма «Реальные пацаны против зомби». Мероприятие запланировано на следующую неделю.