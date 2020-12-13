В Прикамье открылась самая длинная в России ледовая переправа

Пермь, 13 декабря. В Оханском городском округе Пермского края открылась ледовая переправа через реку Кама. Данный переезд соединяет поселок Юго-Камский и город Оханск.

«Теперь переезжать с одного берега Камы на другой можно на машинах грузоподъемностью не более 5 тонн. Толщина льда здесь порядка 50 сантиметров. Длина переправы — 2 км 304 метра», — пояснили ФАН в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве рассказали, что с начала становления ледового покрова на реках Пермского края в 2020 году уже зарегистрированы случаи провалов людей и техники под лед.

«За нарушение Правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского края предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на физлицо — от 1 000 до 2 000 рублей; на должностное лицо — от 2 000 до 4 000 рублей; на юрлица — от 5 000 до 10 000 рублей», — добавили в краевом МЧС.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Пермском крае 11-летний школьник Слава Ширинкин спас от смерти двух сестер. Девочки чуть не утонули в ледяной воде.