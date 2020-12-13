Часть школьников Прикамья с понедельника вернется к очному обучению

Пермь, 13 декабря. С понедельника, 14 декабря в Пермском крае школьники 9 и 11 классов возвращаются к традиционной форме обучения. Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19. Речь идет о старшеклассниках Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского.

«Ребятам сдавать экзамены в следующем году, не все, к сожалению, могут сосредоточиться в онлайн-режиме. Поэтому школам рекомендуем максимально усилить меры эпидбезопасности, по возможности развести потоки, дети одного класса не должны пересекаться с другими», — сказала во время заседания министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Дистанционно, как минимум, до конца четверти продолжат заниматься ученики 5-8 и 10 классов. Эти же правила распространяются и на студентов средних специальных образовательных учреждений и организации дополнительного образования.

«Мы понимаем, что дистант никогда не заменит традиционное очное образование. Но речь идет о здоровье окружающих. Решение принималось совместно с профильными специалистами разных ведомств, анализировали количество заболевших, динамику. По итогам обсуждения было принято, как кажется, компромиссное решение», — пояснила Раиса Кассина.

Глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев отметил, что рост заболеваемости во всех возрастных группах наблюдается последние 12 недель.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что возможное продление учебного года на фоне пандемии вызвало негодование пермских родителей. При этом в Минобразования Пермского края подчеркнули, что предпосылок для переноса завершения учебного года нет.