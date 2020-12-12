Мэрия Перми отказалась арендовать школу за 1 рубль и ждет суда

Пермь, 12 декабря. Администрация Перми отозвала поправки, касающиеся выделения 69 млн рублей на приобретение оборудования для школы «Точка» в микрорайоне Красные Казармы.

«Мы не можем принять решение о выделении средств на закупку оборудования, потому что нет конкретного решения по аренде. Поэтому будем вынуждены поправку отозвать. Пока не завершены судебные процессы, принимать эти поправки смысла нет», — заявила заместитель главы Перми Людмила Гаджиева.

Ранее гендиректор ООО «Сатурн-Р» — застройщика ЖК «Арсенал» в Красных казармах, Александр Репин предложил городской администрации арендовать школу за 1 рубль. Разрешение на ввод здания учебного заведения в эксплуатацию было выдано в конце ноября.

«Мы сделали предложение, исходя из интересов жителей микрорайона Красные Казармы, чтобы школа могла открыться, и для детей начался учебный процесс, несмотря на судебные разбирательства. В сложившейся ситуации, администрация города и Контрольно-счетная палата могли бы найти законное основание и решить вопрос с арендой школы. Как-то администрация города арендует у «Сатурн-Р» здание музея на бульваре Гагарина? Видимо, амбиции властей города оказались выше интересов жителей микрорайона, — пояснил Александр Репин.

Застройщик добавил, что решение вопроса, кому будет принадлежать школа, лежит в плоскости суда, а вопрос о ее открытии и начале учебного процесса решает именно горадминистрация. Репин добавил, что если суд встанет на сторону мэрии, то «Сатурн-Р» отдаст здание в муниципальную собственность, если нет, то городским властям придется искать деньги на выкуп.

В середине этой недели члены комитета Пермской гордумы по социальной политике пришли к единому мнению, что лучше согласиться на аренду, чем доводить дело до суда, который может затянуться надолго. Одобрили закупку оборудования для школы. Сам процесс закупки должен был начаться после подписания договора аренды на условиях администрации в начале 2021 года.

«Администрация и депутаты с января саботируют открытие школы, не выделяют средства на оборудование школы, не набирают штат сотрудников и преподавателей, не решают вопросы эксплуатации, охраны школы. При этом администрация и депутаты ведут массированную пропаганду во всех СМИ о том, что школа не открывается по вине «Сатурн-Р». Надеюсь, что компетентные органы разберутся в ситуации и дадут оценку действиям и бездействию администрации и Думы», — считает архитектор Игорь Луговой.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в апреле 2018 года краевые и городские власти, а также ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» подписали соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве и передаче в муниципальную собственность школы и двух детских садов в микрорайоне Красные казармы. Строительство было близко к завершению, но застройщик принял решение расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.