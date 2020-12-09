В Перми прощаются с ректором ПГМУ Ириной Корюкиной

Пермь, 9 декабря. Сегодня Пермь прощается с заслуженным деятелем науки РФ, ректором медицинского университета (ПГМУ) им. академика Е.А. Вагнера, профессором, депутатом ЗС Пермского края Ириной Корюкиной. Она умерла 7 декабря в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 9 декабря объявлен днем траура в ПГМУ. Все учебные занятия отменены.

Прощание с Ириной Петровной Корюкиной пройдет в зале КДЦ (Большой зал Филармонии, ул. Куйбышева, д. 14) с 11:15 до 12:45. Из-за эпидемиологической обстановки количество людей, одновременно присутствующих в зале, будет ограничено.

«Я не ожидал, что мне придется высылать соболезнования в память о родном мне человеке, на расстоянии это еще тяжелее. Ирина Петровна действительно стала для меня родным человеком. В 2007 году, будучи еще молодым специалистом, я познакомился с ней; благодаря ее вере и поддержке прошел путь от обычного специалиста до почетного профессора. В самые непростые годы она была рядом, поддерживала и помогала. Она обладала прежде всего невероятно теплыми человеческими, душевными качествами! Всегда могла оценить, понять, помочь и раскрыть в любом из нас самые лучшие черты. Человек высокого полета, масштабного видения», — написал почетный профессор ПГМУ Фабио д' Айелло.

«Профессор И. Корюкина была талантливым врачом и сильным руководителем, она сделала очень много для достижения высоких стандартов и блестящей репутации ПГМУ в трудные времена. Наши мысли и искреннее сочувствие ее друзьям, семье и ее большой семье — всему Пермскому медицинскому университету», — сказал клинический психолог, почетный профессор ПГМУ, основатель и директор компании SDS (Великобритания) Пол Грантхам.

15 лет Ирина Корюкина возглавляла ПГМУ, прошла путь от ассистента кафедры до ректора. Университет оказал региону огромную поддержку во время пандемии – сотни студентов-медиков начали работать в «красной зоне».