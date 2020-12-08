Власти Прикамья предложили IKEA открыть магазин в Перми

Пермь, 8 декабря. Минэкономразвития Пермского края возобновило переговоры с IKEA об открытии площадей в формате «IKEA Сити». Это магазины для клиентов, которые заинтересованы в точечных покупках.

В качестве потенциальных площадок ритейлеру предложены площади в строящихся ТК «Планета» на шоссе Космонавтов, 162 и МФЦ «Эспланада» на ул. Петропавловской, 73.

«В любом из них мы будем рады видеть такого арендатора как IKEA. Поэтому в настоящее время мы ожидаем решение от компании», — заявил журналистам и.о. министра экономического развития Прикамья Эдуард Соснин.

Переговоры об открытии в Перми магазина IKEA идут уже более 10 лет. Последний раз разговоры об этом велись в 2017 году. Но компания регулярно отказывалась включать столицу Прикамья в стратегический план инвестиций, запланировав строительство новых торговых центров в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Челябинске.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что в Мотовилихинском районе Перми с опозданием на несколько лет открылся гипермаркет «Лента». Проект собирались реализовать еще в 2016 году, однако сроки постоянно сдвигались.