«Общежитие» для творческих людей появилось в Перми

Пермь, 4 декабря. В Перми по адресу ул. Братская, 96 появился первый гостевой дом для коливинга. Это, в некотором роде, общежитие для творческих людей. Причем, автор проекта Игорь Серебренников говорит, что абсолютно не ограничивает понятие «творческая личность», условными, художниками или музыкантами.

На своей страничке в социальной сети Серебренников опубликовал приглашение для совместного проживания, в котором в коливинге будут рады видеть: фотографов, маркетологов, экскурсоводов, ведущих, организаторов мероприятий, даже вегетарианцев и людей, выступающих за раздельный сбор мусора.

«В свое время, так случилось, возникла потребность в проживании от семьи. Были хостелы, частные дома, ночевки у знакомых. В какой-то момент мой друзья сделали нечто подобное в многокомнатной квартире. И было действительно интересно. Это не значит, собираться, устраивать пьяные вечеринки регулярно. Нет. Там и работали, и обменивались опытом, и отдыхали, — рассказал ФАН Игорь Серебренников. – И в определенный момент я понял, что не хочу жить в квартире. Появилась такая идея. Здесь самое важное, что ты находишься среди людей по интересам, которые в любой момент могут тебя поддержать».

Уже сейчас в доме есть несколько отдельных однокомнатных квартир с удобствами и кухней. Есть общая кухонная зона для общения, работы и совместного отдыха. Есть большой зал для проведения мероприятий для большой аудитории: этнические концерты, творческие встречи, занятия йогой и медитацией. Есть, конечно, баня.

На следующей неделе будет общее собрание потенциальных участников. Тогда же планируется и первое заселение.

«Вообще, надо сказать, что в период пандемии сегодня рушится огромное количество семей. А если пойти некуда? Или элементарно дорого. Коливинг выручает в данной ситуации. Снимать дом самому, можешь не потянуть, здесь, когда проживает до 10 человек, оплачивать гораздо проще. Единственное, не каждый может жить в таком формате. Поэтому и обозначено так – общежитие, где творческие люди совмещают проживание и работу. Я называю их – «сонастроенные», — пояснил Игорь Серебренников.

Дом на Братской – первый в Перми коливинг. Впервые такой формат появился в Сан-Франциско в 2013 году, а затем и в других частях мира. В России коливинги выросли из коворкингов. Все проживающие здесь связаны друг с другом общими ценностями и стилем жизни. Случайные люди попадают в коливинг редко.