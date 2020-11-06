Меркель просят отремонтировать разбитую дорогу в Пермском крае

Пермь, 6 ноября. Жители деревни в Пермском крае написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать дорогу в их населенном пункте, которая давно пришла в негодность. Об этом сообщает интернет-портал Mash.

Mash опубликовал видео, на котором жители деревни Косотуриха Пермского края рассказывают о том, что на протяжении длительного времени администрации Култаевского сельского поселения и Пермского района никак не реагируют на просьбы привести дорогу в порядок.

По словам граждан, по этой дороге проехать не может ни скорая помощь, ни пожарная машина, ни школьный автобус. Более того, по документам, на которые ссылаются представители администрации, дорога вообще никому не принадлежит.

В итоге, жители нашли весьма интересный путь к решению проблемы. Они написали письмо в посольство Германии и лично Ангеле Меркель с просьбой забрать бесхозный участок к себе и отремонтировать его. Пока же граждане потихоньку мостят дорогу сами, а каждый положенный камень обязательно кому-то посвящают.

Напомним, что в 2020 году объем дорожного фонда Пермского края превысил 18 млн рублей, что на 30% больше в сравнении с прошлым годом. На 40% вырос и объем субсидий территориям региона для благоустройства местных дорог. Это рекордная сумма за всю историю финансирования муниципалитетов — 6,2 млрд рублей. План по ремонту дорог в 2020 году в Прикамье будет перевыполнен на 9%, сообщили в администрации губернатора Пермского края.