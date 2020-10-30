Лужа-долгожитель из Перми «завела» страницу в Instagram

В Перми жители завели страничку в Instagram для большой лужи (ямы), которая на протяжении долгих лет располагается во дворе дома по адресу Революции, 3/4б.

«Всем привет, я лужа … С этого дня я буду рассказывать о своей жизни и обо всем, что происходит рядом со мной. Будем знакомы!» — написано под постом.

Судя по информации и комментариям, яме этой уже порядка 12 лет. Вот, что пишут гости и подписчики:

— А я только переехал от тебя подальше( Прости! Просто мне жаль свою машину…… — Когда заасфальтируют, придется нарисовать сверху лужу художникам Стрит Арт. Теперь иначе никак.

В администрации Перми пояснили, что жители дома по улице Революции, 3/4б могут благоустроить двор, подав заявку на участие в одной из программ по благоустройству придомовых территорий. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. При этом дом по улице Революции, 3/4б на благоустройство двора документы не подавал.

Однако на данное заявление быстро отреагировали жильцы. Так пользователь с именем elenazyrina009 написала, что данные мэрии не верны.

— Для участия в программе «Формирование современной городской среды» на 2018–2020 гг. – 02.12.2019 были переданы документы в администрацию. Был получен отказ. 12.12.2019 прошла встреча с первым замглавы администрации района В. Е. Пастухом. 23.09.2020 в 15.04 приняты документы на имя главы администрации Свердловского района А. И. Усова.

Сейчас на странице уже пять публикаций. А на сам аккаунт за пару дней подписалось почти 600 человек. И судя по ажиотажу, это далеко не предел.