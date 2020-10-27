В Перми впервые отправлен в отставку председатель гордумы

Пермь, 27 октября. В Перми депутаты большинством голосов отправили в отставку председателя Пермской городской думы Юрия Уткина. Несмотря на то, что решение о внесении вопроса в повестку пленарного заседания было достаточно спонтанным, сам процесс голосования прошел, как сообщил ФАН один из участников процесса, «без бурных обсуждений».

32 депутата из 34-х проголосовали за сложение полномочий с Юрия Уткина. Сам, теперь уже бывший спикер, долго не хотел вносить данный вопрос в повестку «пленарки», указывал на то, что требование — незаконное, так как подобные проекты решений предоставляются заранее, а не в день заседания.

«Председатель избирается на 5 лет, а значит сокращение срока нелегитимно», — сказал Уткин и не стал более комментировать решение коллег.

Источник ФАН сообщил, что формулировка «в связи с утратой доверия» возникла не вчера, а гораздо раньше.

«Работать необходимо, слышать народных избранников, которые пытаются донести пожелания людей, а не только исполнять спущенные сверху указания», — рассказал один из участников голосования.

Действительно, многие депутаты, комментируя решение, отмечали, что напряженность вокруг персоны Уткина и его работы на должности председателя гордумы начала формироваться еще весной. Многие напомнили и про приближающиеся выборы 2021 года и высказались в пользу консолидации думы и системности в принятии решений. Что, по словам народных избранников, перестало получаться при Юрии Уткине.

Интересно и то, что в 2016 году за то, чтобы назначить на эту должность Уткина, проголосовало также 32 депутата. По сути, это те же люди. Тогда, правда, лично просил за Юрия Уткина бывший глава региона Виктор Басаргин. Немного странным выглядит и тот факт, что, по сути, единственным, кто не поддержал данного решения, стал депутат от КПРФ Геннадий Сторожев. Зато представители «Единой России», членом которой с 2011 года является Юрий Уткин, проголосовали единогласно.

Теперь, по крайней мере до ближайших выборов, кресло врио председателя Пермской городской думы займет Дмитрий Малютин, до сегодняшнего дня занимавший пост заместителя Юрия Уткина, который, к слову, остается депутатом гордумы и дальше.