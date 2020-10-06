Девятилетний мальчик погиб после катания на качелях в Перми

Пермь, 6 октября. Девятилетний ребенок погиб после катания на качелях, сообщила пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В социальных сетях появилось видео, на котором ребенок сначала интенсивно раскачивается на качелях во дворе дома в Перми, а потом делает «солнышко» — шесть оборотов на 360 градусов вокруг верхней перемычки. Затем мальчик позвал друзей, чтобы показать, как он катается на качелях. Ребенок делает несколько оборотов «солнышком», но при вращении не удерживается и жестко падает на площадку.

Его доставили в больницу, где он пролежал больше недели. Спасти мальчика врачам не удалось.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время проведен осмотр происшествия, опрошены жильцы дома и родители погибшего ребенка. Следствие проводит ряд мероприятий для установления обстоятельств трагедии.