Скончалась солистка проекта «Чика из Перми»

Пермь, 5 октября. Скончалась исполнительница Анна Куклина, известная по проекту «Чика из Перми». Ей был 31 год, сообщает пермское издание 59.ru.

«Сегодня не стало Ани Куклиной, она была голосом проекта «Чика из Перми». Десять лет назад она пела: «Я, мама, сдохну в тридцать». Напророчила. 31 год всего на свете прожила. Светлая память», — написал музыкант коллектива «Марсу нужны любовники» Иван Старцев.

О смерти Куклиной рассказал и продюсер и автор текстов проекта «Чика из Перми» Арсен Абдулов. По его словам, о смерти Куклиной его проинформировали ее хорошие подруги. Исполнительница в последние дни много болела, ее самочувствие ухудшалось день ото дня.

«Очень жаль, что Аня умерла — такого не должно быть, тем более в 31 год. Мои соболезнования родственникам, друзьям и поклонникам», — сказал он.

Напомним, что почти ровно год назад в возрасте 33 лет умерла актриса Марина Куклина, известная по ролям в сериалах «Анна Герман» и «Возвращение Мухтара». Причиной ее смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.