Жителя Перми осудили за реабилитацию нацизма на сайте «Бессмертного полка»

Пермь, 1 сентября. Суд приговорил жителя Перми Даниила Симанова, который обвинялся в реабилитации нацизма во время акции «Бессмертный полк», к 200 часам исправительных работ.

Судебные органы признали молодого человека виновным по части 3 статьи 354.1 УК РФ «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы». Отмечается, что 200 часов обязательных работ он будет выполнять в свободное от учебы и основной работы время.

Отмечается, что также решено было конфисковать у Симанова технику, с помощью которой совершалось преступление. Осужденному дали десять суток на обжалование приговора. Во время оглашения приговора судья обратил внимание на то, что Симанова положительно характеризовали с места работы.

Напомним, правоохранители установили, что 19-летний Симанов отправил на онлайн-акцию «Бессмертный полк» фото изменника родины генерала Андрея Власова. Подозреваемый полностью признал свою вину, а также заявил, что считает наказание достаточным.