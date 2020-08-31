Мужчина выиграл в лотерею более 500 миллионов рублей в Перми

Пермь, 31 августа. Житель Перми выиграл более 500 миллионов рублей в лотерею. Сумма стала рекордной за всю историю проведения лотерей. Об этом сообщили в пресс-службе «Гослото».

Мужчина из Перми стал мультимиллионером 30 августа. Он выиграл главный приз «Гослото «4 из 20», сумма которого составляет 545 947 491 рубль, передает URA.RU.

«Это рекордный выигрыш в истории лотерей «Гослото», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчина приобрел билет, принесший ему полмиллиарда, всего за 200 рублей. Подчеркивается, что участник лотереи должен отметить в двух полях четыре числа от одного до 20. При угадывании четырех чисел в обоих полях, игрок может получить многомиллионный приз.

Ранее сообщалось, что более половины победителей лотерей тратят выигрыш на недвижимость. О своих планах рассказали 654 человека, которые в прошлом году приехали в лотерейный центр оформлять свой выигрыш, передает «Ридус».