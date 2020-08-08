Пермские кардиохирурги спасли жизнь ребенку с редкой патологией

Пермь, 8 августа. Пермские врачи провели уникальную операцию по откачке жидкости из сердца ребенка с редкой патологией. Об этом сообщили в краевом Минздраве РФ.

В сообщении говорится, что шестилетний ребенок с рецидивирующим экссудативным перикардитом вирусно-бактериальной этиологии поступил в пермскую детскую больницу в конце весны. Диагностированная у пациента патология обычно встречается у взрослых. Ребенок жаловался на боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение и отдышку. Врачи сделали несколько пункций, которые не дали нужного эффекта, потому что жидкость продолжала накапливаться в околосердечной сумке. Было принято решение о проведении сложной операции.

«У шестилетнего ребенка было удалено скопление жидкости в околосердечной сумке (около 400 мл при норме до 50 мл у взрослого), которое сдавливало сердце и представляло прямую угрозу для жизни», — рассказали врачи.

После успешной операции пациент около месяца находился под наблюдением кардиохирургов в больнице, его состояние улучшилось, сейчас он находится дома. Главный внештатный детский специалист-хирург региона Ильдар Валиулов подчеркнул, что такая операция проводилась в первые.