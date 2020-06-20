Пермь, 20 июня. Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следователей, инцидент произошел Индустриальном районе Перми. Компания отдыхала в одном из банных комплексов. Среди них была 43-летняя женщина и ее шестилетняя дочка.

«В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию дочери, женщина оставила ее без присмотра, девочка утонула в бассейне», — говорится в сообщении СК РФ.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Вскоре матери девочки предстоит явиться на допрос, а также пройти освидетельствование, которое покажет, была ли мать пьяна во время трагедии.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Забайкалье четыре человека погибли, пытаясь спасти тонущую девочку на реке Онон. По данным следователей, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в двух километрах от населенного пункта Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхали ее родственники. Когда они бросились в воду, к ним присоединись трое рыбаков. В итоге девочку спасли, однако утонули 45-летняя женщина и трое мужчин 41, 58 и 64 лет.