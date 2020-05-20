Режим самоизоляции продлят до 8 июня в Пермском крае

Пермь, 20 мая. Режим самоизоляции будет продлен до 8 июня в Пермское крае из-за угрозы распространения опасной коронавирусной инфекции и высокого темпа прироста новых случаев инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Махонин заявил, что решение продлить ограничительные меры связано с приростом заболеваемости, которая превысила 5% за последние несколько дней.

Жителям Пермского края не стоит ожидать ослабления карантинных мер в ближайшее время. Торговые центры, кафе и места общего пользования останутся закрытыми из-за угрозы новой вспышки коронавируса, передает URA.RU.

Губернатор региона должен подписать новый указ об особом режиме 20 мая, а уже 25 мая региональный оперштаб вновь рассмотрит возможность ослабления режима самоизоляции.

На сегодняшний день в Пермском крае официально зафиксированы 1125 случаев коронавирусной инфекции, 557 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц, 32 умерли. Режим обязательной самоизоляции введен в регионе со 2 апреля.