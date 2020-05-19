Главврач пермской скорой извинился за «кривляние» во время беседы о надбавках медикам

Пермь, 19 мая. Главный врач пермской скорой помощи Юрий Катаев сожалеет о том, что начал передразнивать своего подчиненного во время беседы о надбавках за работу в условиях пандемии. Инцидент произошел 18 мая на совещании медработников. Видеообращение с извинениями врача за свое поведение было опубликовано во «ВКонтакте».

Медик сослался на то, что на нем лежит огромная ответственность во время борьбы с коронавирусной инфекцией и зачастую ему приходится принимать решения в экстренном режиме. Он заявил, что никто не застрахован от ошибок.

«Если кого-то вчера обидело мое поведение, то прошу извинить меня за резкую реакцию, был на эмоциях», — заявил Катаев.

Главврач также рассказал о ситуации с выплатой надбавок сотрудникам, которые работают с коронавирусной инфекцией. По его словам, денежные средства были перечислены уже 290 медикам. Всего для выплаты пособий было выделено более 14,5 миллиона рублей, передает телеканал «360».

Напомним, что представители регионального Минздрава РФ провели встречу с сотрудниками пермской станции скорой помощи в минувший понедельник. В ходе беседы медики просили расширить список людей, которым положены доплаты, потому что все сотрудники скорой находятся в зоне риска.

Во время выступления одного из подчиненных Катаев начал кривляться и изображать его. Эта выходка была замечена пользователями Сети, которые наблюдали за встречей в прямом эфире. Позже запись была удалена.