Жителям Пермского края разрешили прогулки на свежем воздухе

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Пермь, 8 мая. Жителям разрешили одиночные прогулки либо совестно с проживающими лицами в общественных местах в Пермском крае. Однако режим самоизоляции в регионе продлили до 25 мая. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Горожанам разрешили гулять в общественных местах, парках, садах, скверах и улицах. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Махонин распорядился организовать санобработку вышеуказанных мест.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что регион полностью обеспечен медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Она отметила, что их стоимость в аптеках не растет, передает URA.RU.

Отмечается, что также был продлен до 25 мая запрет на продажу алкогольной продукции с 20.00 до 11.00 (по местному времени). Парикмахерские, салоны красоты и автосалоны смогут возобновить работу уже 11 мая при условии соблюдения мер безопасности.