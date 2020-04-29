Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае

Пермь, 29 апреля. Восьмой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Пермском крае. Об этом говорится в сообщении региональных властей.

По имеющейся информации, умерла женщина, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание и сахарный диабет.

«У пациентки были отягощающие заболевания, в том числе онкология четвертой стадии и сахарный диабет», — говорится в сообщении.

С начала эпидемии на территории региона официально зарегистрирован 471 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией, 74 пациента успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц. В региональном Минздраве РФ сообщили, что на данный момент под наблюдением врачей находятся 257 пациентов, еще 132 жителя, имеющих бессимптомную форму заболевания, находятся на домашнем карантине.

Кроме того, более двух тысяч человек остаются на самоизоляции по предписанию главного санитарного врача.

Всего за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начали пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10286.