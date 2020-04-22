В Перми за сутки вылечились еще шесть человек с коронавирусом

Пермь, 22 апреля. Коронавирус за минувшие сутки успешно побороли еще шесть пациентов в Пермском крае. Общее число вылечившихся от заболевания в регионе возросло до 43. Об этом заявила министр здравоохранения края Оксана Мелехова.

По словам министра, шесть пациентов были выписаны из медучреждения после полного выздоровления. Она также добавила, что за минувшие сутки были зафиксированы 22 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.

«На лечении остается 191 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 144 человека в стационарах и 47 граждан под контролем медиков на дому», — заявила Мелехова.

Подчеркивается, что три человека с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии под наблюдением медиков, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 26 человек — в средней степени тяжести.

На сегодняшний день в Пермском крае официально зарегистрировано 297 случаев заражения опасной инфекцией, три пациента скончались. На домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача находятся 1725 человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 107 человек поступили на лечение в инфекционную больницу в подмосковной Коммунарке. Всего в медучреждении под наблюдением медиков находятся 604 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, передает РИАМО.