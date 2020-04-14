Число полицейских на улицах Перми увеличилось из-за коронавируса

Пермь, 14 апреля. Количество нарядов полиции увеличилось в 1,5 раза из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что решение вывести на улицы города больше полицейских патрулей было принято для того, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса.

В сообщении подчеркивается, что все мероприятия по обеспечению общественного порядка и контролю за соблюдением режима самоизоляции проводятся полицией совместно с бойцами подразделений Росгвардии, передает URA.RU.

Также для патрулирования в городе привлекают представителей народной дружины, частных охранных организаций и волонтеров. Начальник местного управления МВД Алексей Туров сообщил, что после привлечения дополнительных нарядов количество происшествий в городе пошло на спад.

«Ведем разъяснительную работу, чтобы граждане оставались дома», — рассказал Туров.

На сегодняшний день в регионе официально подтверждены 60 случаев заражения коронавирусом. 40 пациентов находятся под наблюдением врачей в инфекционных медучреждениях. 16 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц, трое пациентов скончались.